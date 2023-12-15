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Власти РФ рассчитывают к 2030 году сократить потребление алкоголя на 12%

Власти РФ рассчитывают к 2030 году сократить потребление алкоголя на 12%

Правительство утвердило Концепцию сокращения потребления алкоголя на период до 2030 года, в рамках которой планируется сокращение потребление алкоголя с 8,9 л этанола на каждого жителя России в 2023 году до 7,8 л этанола в 2030 году, передает РБК со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

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