Власти РФ рассчитывают к 2030 году сократить потребление алкоголя на 12%

Правительство утвердило Концепцию сокращения потребления алкоголя на период до 2030 года, в рамках которой планируется сокращение потребление алкоголя с 8,9 л этанола на каждого жителя России в 2023 году до 7,8 л этанола в 2030 году, передает РБК со ссылкой на пресс-службу Минздрава.