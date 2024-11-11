Mattel извинилась за ссылку на порносайт на упаковке кукол Барби

Американская компания Mattel выразила сожаление в связи с тем, что на упаковке коллекционной серии кукол Барби, посвященной бродвейскому мюзиклу «Злая» (Wicked) с участием певиц Арианы Гранде и Синтии Эриво, по ошибке была размещена ссылка на сайт калифорнийской студии, которая производит контент для взрослых.
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