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Mattel извинилась за ссылку на порносайт на упаковке кукол Барби

Mattel извинилась за ссылку на порносайт на упаковке кукол Барби

Американская компания Mattel выразила сожаление в связи с тем, что на упаковке коллекционной серии кукол Барби, посвященной бродвейскому мюзиклу «Злая» (Wicked) с участием певиц Арианы Гранде и Синтии Эриво, по ошибке была размещена ссылка на сайт калифорнийской студии, которая производит контент для взрослых.

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