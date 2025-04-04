Три шага навстречу

Кирилл Дмитриев провел переговоры с представителями команды Трампа в Вашингтоне. Дмитриев стал первой российской фигурой такого уровня в Вашингтоне с сначале войны.
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Кирилл Дмитриев провел переговоры с представителями команды Трампа в Вашингтоне. Дмитриев стал первой российской фигурой такого уровня в Вашингтоне с сначале войны.
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