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Царьград

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В мэрии Магадана опровергли версию о похищении медведем тела с кладбища

В мэрии Магадана опровергли версию о похищении медведем тела с кладбища

Хищник мог откопать свежую могилу и устроить погром, однако следов похищения останков не обнаружили.Специалисты не подтвердили сообщение о том, что медведь выкопал могилу на кладбище в Магадане и утащил тело покойной.

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