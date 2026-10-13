В мэрии Магадана опровергли версию о похищении медведем тела с кладбища

Хищник мог откопать свежую могилу и устроить погром, однако следов похищения останков не обнаружили.Специалисты не подтвердили сообщение о том, что медведь выкопал могилу на кладбище в Магадане и утащил тело покойной.
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