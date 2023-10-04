Чарло заявил, что готов подраться с Тимом Цзю в следующем бою

«Я возвращаюсь в первый средний вес. Для меня это будет важно, я легко сделаю этот вес. Я просто слушаю своих тренеров, если следующим соперником будет Тим Цзю, то я готов к этому бою», — цитирует Чарло Boxing Scene.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии