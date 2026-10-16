В немецком Фрайбурге полиция прибыла на вызов к контейнеру для крупногабаритного мусора на улице Зальцбургер-штрассе, в котором неожиданно обнаружилась гильза от советского артиллерийского снаряда калибра 100 мм.
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