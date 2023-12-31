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Закуска багет с сыром и креветкой. вкусный рецепт с фото пошагово и видео

Закуска багет с сыром и креветкой. вкусный рецепт с фото пошагово и видео

Закуска багет с сыром и креветкой простое и вкусное решение для праздничного стола. Отточите свои кулинарные навыки и порадуйте гостей аппетитными бутербродами на основе свежего багета, покрытых нежным сыром и украшенных сочной креветкой.

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