Закуска багет с сыром и креветкой. вкусный рецепт с фото пошагово и видео

Закуска багет с сыром и креветкой простое и вкусное решение для праздничного стола. Отточите свои кулинарные навыки и порадуйте гостей аппетитными бутербродами на основе свежего багета, покрытых нежным сыром и украшенных сочной креветкой.
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