Орловский музыкант доставил бойцам СВО 10 гуманитарных грузов

Орловский музыкант Максим Захаров принял участие в телемарафоне «Вместе с армией Победы» на «Первом областном», где поделился подробностями своей волонтерской работы и источниками вдохновения, которые он находит в подвигах российских военнослужащих.
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