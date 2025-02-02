Брендан Лайпсик: «В Канаде многие считают, что Россия должна вернуться в международный спорт. Я среди них. Без противостояния Россия – Канада и Россия – США мировой хоккей не тот»

- Говорят ли в Канаде, что без России он (Турнир четырех наций), как Олимпиада и Кубок мира, будет неполноценным? – Многие считают, что Россия должна вернуться в международный спорт и международные соревнования.
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