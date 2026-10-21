С 17 по 27 октября в 649 магазинах и торговых центрах Казахстана, включая MEGA Silk Way, «Хан Шатыр» и сети Magnum, SMALL, «Астыкжан» и GraMad, действуют скидки до 50% на продукты и непродовольственные товары.
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