Не публикую, разумеется. Их радостно разгоняют сейчас украинские каналы. Четыре головы на кольях. Под ними, вдоль разбитой сельской дороги, в ряд лежат тела в нашей форме, на рукавах белые повязки.
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пора, пора уже им клещевиной насыпать - пусть горят в адском огне
И наша власть этому гнилью дает пожизненное, а должна истреблять казнить максимально страшной и позорным методом, да не просто их а выяснять откуда это зверье конкретно- зверье выращивает другое зверье и тут противоядие одно - полная ликвидация, в том числе и тех кто эту падаль воспитывал
Все равно твердят, что братья. Уточняют: генетически. От государств, выходит, остались одни раскопки. А нации стали определять по генетике. И над этим бредом от недосыпания реют дружбонародцы. Какой-то шабаш эффективных недоумков.
Теперь, надеюсь, ответка им будет полная. А то мы отвечаем выборочно. Такое ощущение, что боимся запачкать белые перчатки. Зверства делают не работники штабов, а простые украинцы. Так какого черта с ними церемонимся? Это уже не только не братья-славяне, это даже не люди.
мразь должна быть уничтожина .Вова тебя русский люд не оймет,насрать на евроамериканских пидарасов.Нам с мразью не по пути.Надо будет народ РОССИИ понимиться как в 41 вом,не все ,но во славу ГОСПОДА встанут ВСЕ.
КАКУЮ НА ХЕР ПОДПИСАТЬ БУМАЖКУ О МИРЕ ? ВСЯ ХОХЛЯНДИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ СОЖЖЕНА И УНИЧТОЖЕНА ! ЭТИ ВЫРОДКИ НЕ ДОЛЖНЫ ЖИТЬ НА ЗЕМЛЕ !
Нет, не "МОЖНО" уничтожить, а НУЖНО уничтожить!! НЕлюдей не дОлжно оставаться на Земле! НЕлюдь не есть человек! - только оболочка у него "человеческая". Погань следует вытравливать, чтобы оставить место ЛЮДЯМ.
Истребить всех укрофашистов и их пособников, даже тех, кто пишет с соцсетях разную хйуню.
До полного истребления мразей
А дикари после этого всего - русские.... Русские, которые не жалея себя выводят из опасных зон мирных жителей... Русские, которые на себе вытаскивают в свой тыл раненых своими же бандерлогов... Русские, которые отдают голодным детям и старикам воду, продпайки... А с той стороны - "просвещенная" зажравшаяся евромразь, с которой российская власть всеми силами пытается договариваться... Может хватит уже лебезить перед ними?... Может пора уже реально врезать им прикладом по зубам?... Людей жалко, они не виноваты?... А им нас не жалко... они нас за людей не считают... Для них убийство русских - обычное явление... Как таракана прихлопнуть... Хотя к тараканам они как раз-таки гораздо лучше относятся...