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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Ещё можно сходить. Когда закроются новогодние городки в Барнауле

Ещё можно сходить. Когда закроются новогодние городки в Барнауле

Уже скоро в Барнауле начнут убирать новогодние городки и районные елки Новогодние праздники в Барнауле, наконец, закончились, и уже скоро в городе разберут все снежные городки и уберут главные районные и городские елки.

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