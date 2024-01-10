Ещё можно сходить. Когда закроются новогодние городки в Барнауле

Уже скоро в Барнауле начнут убирать новогодние городки и районные елки Новогодние праздники в Барнауле, наконец, закончились, и уже скоро в городе разберут все снежные городки и уберут главные районные и городские елки.
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