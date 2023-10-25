Протезирование и санаторно-курортное лечение: в Совете Федерации обсудили варианты реабилитации участников СВО

Тему комплексной реабилитации участников СВО обсудили за круглым столом в Совете Федерации. По мнению руководителя госфонда «Защитники Отечества» Анны Цивилевой, есть ряд вопросов по этому направлению из-за отсутствия определенных полномочий.
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