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Протезирование и санаторно-курортное лечение: в Совете Федерации обсудили варианты реабилитации участников СВО

Протезирование и санаторно-курортное лечение: в Совете Федерации обсудили варианты реабилитации участников СВО

Тему комплексной реабилитации участников СВО обсудили за круглым столом в Совете Федерации. По мнению руководителя госфонда «Защитники Отечества» Анны Цивилевой, есть ряд вопросов по этому направлению из-за отсутствия определенных полномочий.

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