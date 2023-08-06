Аргументы недели

98 711 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Акимов
    В кой-то момент пурганосец сказал правду, РФ далеко не демократическое, а, понятийное госустройство, где даже УК РФ (...Песков заявил, чт...
  • лина любимцева
    Украина НЕ мать жЫдо-бандэровцам. ТАК, с матерью, не поступают!! Эти твари "Родину-мать" на этот ТРЕЗУБЕЦ УЖЕ НАТЯНУЛИ!!Захарова об устан...

Российские бомбардировщики Су-34 ликвидировали пункты дислокации двух бригад ВСУ

Российские бомбардировщики Су-34 ликвидировали пункты дислокации двух бригад ВСУ

Начальник пресс-центра группировки войск "Юг" Вадим Астафьев заявил в беседе с журналистами, что фронтовые бомбардировщики Су-34 ликвидировали пункты дислокации двух бригад Вооруженных сил Украины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх