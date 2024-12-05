Россиянам посоветовали проверить записи в соцсетях, чтобы не получить крупный штраф

Критериев пропаганды чайлдфри пока еще нет, но наказывать уже можно Россиян уже с 4 декабря можно штрафовать за распространение информации, направленной на формирование привлекательности жизни без детей, так называемому принципу чайлдфри, пишет "Парламентская газета".
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