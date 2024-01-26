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Рунет продемонстрировал рекордный рост доменов. По итогам 2023 года

Рунет продемонстрировал рекордный рост доменов. По итогам 2023 года

Координационный центр доменов RU/РФ подвел итоги прошлого года для российских национальных доменовКак сообщает пресс-служба КЦ, по итогам 2023 года домен RU стал безусловным лидером по темпам роста среди всех национальных доменов верхнего уровня.

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