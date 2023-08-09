Сотрудник «Пятерочки» в Анапе жестоко избил 15-летнего покупателя

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катя Подвойская

и это не только в Анапе и в Москве тоже самое. В магазине "лента" .Нам все м нужно сказать огромное спасибо хуснулинову, собянину и нашему правительству за приглашения на работу бездушный и жестоких, безграмотных эмигрантов. Последняя капля была когда в Москве уволили кассира русской национальности и заменили таджичкой. Мы все москвичи старались к ней в очередь стать и оплачивать свои товары. А нам такой подарок. Куда не кинь сплошные хиджабы и национальные костюмы азиатов. Наши господа либералы без боя сдали страну МАМАЮ. А наш главный делает вид что не слышит и не видит это безобразие. Скоро и Бастрыкин, и Михалков, И Михеев тоже станут как и Пригожин мятежниками.