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Правительство России отказалось проводить индексацию пенсий работающим пенсионерам

Правительство России отказалось проводить индексацию пенсий работающим пенсионерам

Правительство России отклонило законопроект «Об изменениях в закон «О страховых пенсиях» в части установления справедливого порядка перерасчета и возобновления индексации страховых пенсий работающим пенсионерам», сообщают «Известия».

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