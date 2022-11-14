Правительство России отказалось проводить индексацию пенсий работающим пенсионерам

Правительство России отклонило законопроект «Об изменениях в закон «О страховых пенсиях» в части установления справедливого порядка перерасчета и возобновления индексации страховых пенсий работающим пенсионерам», сообщают «Известия».
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