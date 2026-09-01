Путин сообщил о 35 тысячах таджикских студентов в России

Владимир Путин на встрече с Эмомали Рахмоном в Бишкеке сообщил о 35 тысячах таджикских студентов, обучающихся в России.
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Надо же какое достижение,за наши бюджетные деньги обучают таджикских,узбекских и остальных неграмотных народов в России и за её пределами. Господи.когда же это закончится,когда русский народ просто будет защищать свои права и служить своему народу ,а не врагам русского народа.Ведь в глубине души они все ненавидят русских и это уже давно,когда они вышвыривали русских из своих республик.Пишу и знаю, что ничего не изменится в лучшую сторону,так как правительству нет дела до нас простых смертных. Господи,помоги нам всем грешным в этом мире.Помоги и направь на путь истинный.