Миронов: следует разместить на банкнотах России города-герои Киев и Одессу

Депутат Госдумы РФ, председатель и руководитель парламентской фракции партии "Справедливая Россия - За правду" предложил разместить на обновлённых российских банкнотах изображения городов-героев Великой Отечественной войны, в том числе, Киева и Одессу.
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