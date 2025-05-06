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Миронов: следует разместить на банкнотах России города-герои Киев и Одессу

Миронов: следует разместить на банкнотах России города-герои Киев и Одессу

Депутат Госдумы РФ, председатель и руководитель парламентской фракции партии "Справедливая Россия - За правду" предложил разместить на обновлённых российских банкнотах изображения городов-героев Великой Отечественной войны, в том числе, Киева и Одессу.

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