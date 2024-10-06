Инвестиции стального магната: молоко, пюре и каши

Агрохолдинг «Румелко», принадлежащий Владимиру Лисину и Новолипецкому металлургическому комбинату, приобрел производителя детского питания «Фрутоняня»ТАСС Завод «Прогресс» является производителем номер один в России сухих каш для прикорма и номер три — молочных продуктов для детейчитайте на monocle.