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Выезд автомобиля на пути перед приближающимся поездом стал причиной ДТП на

Выезд автомобиля на пути перед приближающимся поездом стал причиной ДТП на переезде в Костромской области Сегодня, 7 мая 2025 года, в 21.

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