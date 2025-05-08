Выезд автомобиля на пути перед приближающимся поездом стал причиной ДТП на переезде в Костромской области Сегодня, 7 мая 2025 года, в 21.
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Выезд автомобиля на пути перед приближающимся поездом стал причиной ДТП на переезде в Костромской области Сегодня, 7 мая 2025 года, в 21.