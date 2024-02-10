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Минобороны РФ: Шойгу осмотрел новые образцы дронов от производителя "Ланцетов"

Минобороны РФ: Шойгу осмотрел новые образцы дронов от производителя "Ланцетов"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ознакомился с новыми образцами ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые выпускает группа компаний ZALA Aero (входит в концерн "Калашников").

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