Минобороны РФ: Шойгу осмотрел новые образцы дронов от производителя "Ланцетов"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ознакомился с новыми образцами ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые выпускает группа компаний ZALA Aero (входит в концерн "Калашников").
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