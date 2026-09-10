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Аргументы и Факты

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Бессент заявил, что Трамп отказывается спать

Бессент заявил, что Трамп отказывается спать

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что президент Дональд Трамп практически отказывается от сна.Выступая на республиканском съезде, Бессент провёл контрастное сравнение.

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