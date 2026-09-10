Бессент заявил, что Трамп отказывается спать

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что президент Дональд Трамп практически отказывается от сна.Выступая на республиканском съезде, Бессент провёл контрастное сравнение.
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