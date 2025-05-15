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Журнал о бизнесе и инвестициях

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«Единая Россия» спрогнозировала проблемы с выборами своих кандидатов в шести регионах

«Единая Россия» спрогнозировала проблемы с выборами своих кандидатов в шести регионах

«Единая Россия» выделила регионы, особенно сложные для избирательных кампаний осенью 2025 года. Среди них — выборы в городскую думу Томска, в парламенты Сыктывкара и Коми, в городскую думу Костромы и региональный парламент в Костромской области, муниципальные кампании в Хакасии и Забайкалье.

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