Раскрыта сумма пожертвований Илона Маска кампании Трампа

Американский предприниматель Илон Маск за три месяца пожертвовал почти 75 миллионов долларов политическому комитету в поддержку предвыборной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа America PAC.
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