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Сиваков выиграл многодневку «Вуэльта Бургоса». В марте он сменил спортивное гражданство с российского на французское

Велогонщик Павел Сиваков, выступающий за Францию, одержал победу в общем зачете многодневки «Вуэльта Бругоса».

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