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«Сиэтл» впервые в НХЛ забросил 8 шайб в одном матче – в ворота «Сан-Хосе»

«Сиэтл» впервые в НХЛ забросил 8 шайб в одном матче – в ворота «Сан-Хосе»

«Сиэтл» впервые в НХЛ забросил 8 шайб в одном матче – в ворота «Сан-Хосе». «Кракен» добился победы над «Шаркс» (8:5) в регулярном чемпионате и установил новый клубный рекорд по голам за игру.

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