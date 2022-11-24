«Сиэтл» впервые в НХЛ забросил 8 шайб в одном матче – в ворота «Сан-Хосе». «Кракен» добился победы над «Шаркс» (8:5) в регулярном чемпионате и установил новый клубный рекорд по голам за игру.
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