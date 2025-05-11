NFC: Как работает технология и где она применяется?

Технология Near Field Communication (NFC) является способом беспроводной передачи данных на малых расстояниях, который позволяет устройствам обмениваться информацией при приближении на расстояние около 10 сантиметров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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