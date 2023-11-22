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Зеленский сообщил о готовности обсудить с Трампом план мирного урегулирования

Зеленский сообщил о готовности обсудить с Трампом план мирного урегулирования

Журналист Fox News Бенджамин Холл сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский готов обсудить с экс-президентом США Дональдом Трампом его предложение по мирному урегулированию конфликта, если у него будет «четкий план».

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