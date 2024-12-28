Норвежский судовладелец заявил, что помощь российским морякам судна Ursa Major в Средиземном море не оказали, поскольку на помощь им направлялось другое судно.
В Норвегии объяснили, почему не помогли морякам с Ursa Major
Комментарии
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Валентина Евсеева
Что то не чисто у них, поэтому и не стали спасать.
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3 час.
Валентина Евсеева
У них полно нефте-качалок по всему побережью 90 с лишним. Когда-то землятресением их снесет, всю скандинавию.
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3 час.
ВЕ
Валентина Евсеева
Движение тиктанических плит всегда идет. Уже в Финляндии 25 декабря было землятресение. В Рождество католическое
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3 час.
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