Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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В Норвегии объяснили, почему не помогли морякам с Ursa Major

В Норвегии объяснили, почему не помогли морякам с Ursa Major

Норвежский судовладелец заявил, что помощь российским морякам судна Ursa Major в Средиземном море не оказали, поскольку на помощь им направлялось другое судно.

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Комментарии
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Валентина Евсеева
Что то не чисто у них, поэтому и не стали спасать.
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3 час.
Валентина Евсеева
У них полно нефте-качалок по всему побережью 90 с лишним. Когда-то землятресением их снесет, всю скандинавию.
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3 час.
ВЕ
Валентина Евсеева
Движение тиктанических плит всегда идет. Уже в Финляндии 25 декабря было землятресение. В Рождество католическое
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3 час.

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