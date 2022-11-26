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Украинская армия подвергла обстрелу Сватово в ЛНР

Украинская армия подвергла обстрелу Сватово в ЛНР

Подразделения ВСУ в очередной раз нанесли артиллерийские удары по населенному пункту Сватово в ЛНР, заявили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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