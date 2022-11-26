Украинская армия подвергла обстрелу Сватово в ЛНР

Подразделения ВСУ в очередной раз нанесли артиллерийские удары по населенному пункту Сватово в ЛНР, заявили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Подразделения ВСУ в очередной раз нанесли артиллерийские удары по населенному пункту Сватово в ЛНР, заявили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Свежие комментарии