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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кучеров набрал 6 очков за матч впервые в карьере в НХЛ – 2+4 с «Каролиной». Он возглавил гонки бомбардиров и снайперов лиги с 15+20 в 20 играх

Кучеров набрал 6 очков за матч впервые в карьере в НХЛ – 2+4 с «Каролиной». Он возглавил гонки бомбардиров и снайперов лиги с 15+20 в 20 играх

Форвард «Тампы» был признан второй звездой игры регулярного чемпионата НХЛ с «Харрикейнс» (8:2). Первой звездой стал Брэйден Пойнт с 5 (3+2) баллами.

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