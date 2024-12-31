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Виталик Бутерин подарил бегемотихе 293 тысячи долларов на улучшение условий

Виталик Бутерин подарил бегемотихе 293 тысячи долларов на улучшение условий

Основатель Ethereum Виталик Бутерин выделил 293 тысячи долларов на улучшение условий жизни бегемотихи Му Денг в таиландском зоопарке.

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