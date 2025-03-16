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Царьград

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Стало известно, почему генерала Попова отправили в СИЗО: Адвокат пытается оспорить решение

Стало известно, почему генерала Попова отправили в СИЗО: Адвокат пытается оспорить решение

Бывшего командующего 58-й общевойсковой армией генерала Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве, перевели из-под домашнего ареста в СИЗО из-за нарушения одного из запретов.

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