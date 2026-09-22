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Татар-информ

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Кожевников: «Ак Барс» должен был взять денег с Хейза за уход из команды»

Кожевников: «Ак Барс» должен был взять денег с Хейза за уход из команды»

Фото: ak-bars.ru Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников резко отреагировал на решение форварда «Ак Барса» Кевина Хейза покинуть клуб и завершить карьеру.

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