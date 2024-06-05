Корову в Бразилии продали за целое состояние: у нее даже есть личный телохранитель

Когда мы думаем о том, что мы могли бы купить, если бы у нас было 4 миллиона долларов, мы наверняка представляем себе роскошные дома в самых красивых местах мира, автомобили, самолеты или, может быть, мы думаем о том, во что бы мы вложили деньги, чтобы умножить их.
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