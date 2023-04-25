Лавров напомнил на СБ ООН о призывах Байдена бомбить Белград

Фото: UN Photo / Emmanuel Hungrecker / flickr.com Карина Романова 1,1K прочитали Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что американский лидер Джо Байден, будучи сенатором США, лично призывал бомбить Белград и сейчас Вашингтон призывает сербов перестать обижаться.
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