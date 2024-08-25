Бастрыкин хочет забрать у полиции уголовное дело об изменении участника СВО в Колпино. Председатель Следственного комитета России затребовал доклад об избиении в Колпино участника спецоперации на Украине.
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Бастрыкин хочет забрать у полиции уголовное дело об изменении участника СВО в Колпино. Председатель Следственного комитета России затребовал доклад об избиении в Колпино участника спецоперации на Украине.