Casting News: Lucy Hale Is Scarlett Holmes, Gavin & Stacey Reunion, And More

Lucy Hale will star in Roku's Scarlett Holmes, while Gavin & Stacey creators James Corden and Ruth Jones will reunite for Apple TV's The Choir.
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