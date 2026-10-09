Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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«У нас мигранты тоже чувствуют себя хозяевами»: Цыганова прошлась по «молодёжным» бунтам во Франции

«У нас мигранты тоже чувствуют себя хозяевами»: Цыганова прошлась по «молодёжным» бунтам во Франции

Певица и общественница Виктория Цыганова намекнула, что Париж пожинает плоды собственной политики: протесты во Франции не утихают вот уже 15 дней.

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Алексей Горшков

Мне кажется - не в мигрантах здесь дело! Помнится в 1968 году стоило Де Голлю из американской повестки выйти - ТУТ ЖЕ США организовали ему студенческие беспорядки! Мы тогда эту выгодную ситуацию про... хлопали, а наши соперники пражскими событиями того же года воспользовались ПО ПОЛНОЙ - до сих пор "икаем"!
А сейчас Франция вместе с другими странами ЕС на США окрысилась - вот и "получи, фашист, гранату"!
Конечно, по идее, это И НАМ ВЫГОДНО - дай-то бог чтобы мы уроки 1968 года выучили, и там бы какие-нибудь Боширов и Петров рулили - но ВРЯД ЛИ !!!