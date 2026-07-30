Пашинян потребовал проверить экс-чиновника Дрмеяна на коррупцию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе брифинга обратился к правоохранительным органам с требованием провести проверку в отношении бывшего руководителя офиса представителя страны по международно-правовым вопросам Липарита Дрмеяна.
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