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Царьград

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Пашинян потребовал проверить экс-чиновника Дрмеяна на коррупцию

Пашинян потребовал проверить экс-чиновника Дрмеяна на коррупцию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе брифинга обратился к правоохранительным органам с требованием провести проверку в отношении бывшего руководителя офиса представителя страны по международно-правовым вопросам Липарита Дрмеяна.

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