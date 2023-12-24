Эстонский генерал Террас: Россия испортит Украине Рождество своим наступлением

Депутат Европарламента от Эстонии и экс-министр обороны страны Рихо Террас заявил, что Россия может испортить Украине Рождество военным наступлением, если соберет достаточно сил, так как у ВСУ заканчивается вооружение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии