Представительство казанского ИТ-парка открылось в Сабинском районе РТ

В Сабинском районе Татарстана открылось представительство казанского ИТ-парка. В районе он будет работать в рамках новой программы по транслированию опыта технопарка в муниципалитетах республики, рассказали в пресс-службе Минцифры Татарстана.
В Сабинском районе Татарстана открылось представительство казанского ИТ-парка. В районе он будет работать в рамках новой программы по транслированию опыта технопарка в муниципалитетах республики, рассказали в пресс-службе Минцифры Татарстана.
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