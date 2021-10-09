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Представительство казанского ИТ-парка открылось в Сабинском районе РТ

Представительство казанского ИТ-парка открылось в Сабинском районе РТ

В Сабинском районе Татарстана открылось представительство казанского ИТ-парка. В районе он будет работать в рамках новой программы по транслированию опыта технопарка в муниципалитетах республики, рассказали в пресс-службе Минцифры Татарстана.

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