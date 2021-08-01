Украина ― никому не нужный «чемодан без ручки»

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаУкраина ― никому не нужный «чемодан без ручки» По разным причинам в этом мире будущее Украины интересует многих, но больше всего, разумеется, самих украинцев.Вернуться к статье166НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьажуван гилязовНенужный никому худой чемодан без ручки, далее будет происходить реализация документа одобренного Совбезом ООН о Федерализации бывшей Украины, а там что-то возможно и останется связанное с хазарами.Алексей СафроновЕсли случится "коллапс" в Руине, то только в этом случае в выигрыше окажется украинский народ, который в этом случае получит возможность уничтожить бандеро-фашистскую хунту. Как бы многие не ёрничали над нынешней Руиной, но на самом деле там достаточно много умных людей, которые понимают ныне происходящее и могут начать действовать согласно ситуации.ВКвладимир казарскийКогда придурочным свидомым в 2014 году объсняли, что евроинтеграция выйдет стране боком, никто и слышать ничего не хотел, все дружно визжали : " Украина це Европа". И нечего сейчас искать виноватых на стороне, посмотритесь в зеркало и увидите виноватых в разрушении своей страны.igor igorНастоиграло.KarmadonЧемодан без ручки тяжело тащить, но жалко бросить. Украину ― не жалко. Она сама выбрала свою судьбу. Жалко украинцев, однако, что ж - они получили то, чего добивались долго и упорно.Маруся КацаповаСвою судьбу народ Украины не выбирал,её выбрали три идиота в Беловежской Пуще.74% людей СССР проголосовали за сохранение Союза,народ кто-то услышал?Верхушка отделила все союзные республики,на этом дело закончилось.РФ в 14г.забрала Крым,тем самым положив на плаху русских людей Новороссии и Малороссии!Теперь получается,обиженное русскоязычное население восточных регионов должно своими руками справляться с вооруженым бандерьём...Нормально так,чужими руками...сами.сами,сами...Нужно было все русские земли забирать вместе с Крымом,а не делить,что выгодней!KarmadonЭто были не идиоты, а предатели, место которым по всем законам СССР - в тюрьме. Пожизненно. Идиоты - мы, которые повелись на эту лабуду и практически без сопротивления сдали СВОЮ страну. Теперь со скрипом пытаемся выбраться из той трясины, в которой чуть на захлебнулись. А Украина выбрала свою судьбу в 2013-14 годах скачками на т.н. "майдане".Николай ТитовВольно или не вольно, но все наши печатные, показывающие и рассказывающие СМИ постоянно муссируют тему Украины. На мой взгляд Украина это не только блок экономических проблем, есть там и другие. То что написал наш Президент справедливо лишь отчасти. Все таки мы с ними разные. Пусть в меня кинут камень, но культура на наши Российские просторы шла именно с Украины или через Украину. От нас газ и нефть, а от них культура и цивилизация. Можно вспомнить десятки громких имен, которые были нашими кумирами, а сейчас их старательно забывают. Можно конечно поспорить, но... откуда же ей взяться, этой культуре - на востоке Китай, Казахстан, где-то далеко-далеко Япония - все это не наше. По факту получается, что можно построить АЭС, запускать в космос ракеты и даже делать вакцину, но отучить народ пить водку, изъяснятся матом, спать на лавочках, теперь опять вот вытрезвители восстанавливают, без них в России ну прям ни как, а вот помогать друг-другу, а главное не воровать (в рейтинге воров мы на 137 месте из 200 возможных. См. Википедию) увы, задача запредельная и пока не выполнимая. На Украине остались: Южмаш, Антонов, Мотор Сич, трудно было их заменить, но ведь заменили. А чем заменить Софию Ротару, Таню Овсиенко и других. Прошу прощения пока вот только Бузовой, других-то нет. Об этом можно долго, но кому нужно - меня поняли, а те кто не понял - лейте ваши помои, это то же показатель наличия или отсутствия культуры общения.ВладимирПо поводу "воровать" - Украина может дать форы России. Про "кидать камень" - время покажет. Пока наши каналы, несмотря на то, что в политических шоу участник кидают камнями друг в друга - развлекательные украинские сериалы, развлекательные шоу показывают непрерывно по нескольким центральным российским каналам. Украина -удобный жупел для тыкания пальцем, поэтому тема муссируется. А про кого еще рассказывать, что все плохо? Культурный уровень попсы на Украине и в России примерно одинаковый, на мой взгляд.Vasja ChabibulinКакая цивилизация пришла с окраины? Многие города на окраине были основаны во времена Российской империи. Где достижения этой цивилизации бандерлогов за 30 лет? Разрушили всё, что было создано при СССР. Создавали всей страной, а угробили "цивилизованные" бандерлоги всё сами. На большее у них ума не хватило.Vasja ChabibulinЕсли в Википедии написано, тогда всё серьёзно. Пора сушить вёсла, на заборе кто-то написал аж 137-е место.Николай ТитовТакие вещи как культура, это вопрос не одного дня. Приведу пример, а Вы постарайтесь не отмахиваться, а попробуйте вникнуть в суть. В 1907г году по Столыпинской реформе, некоторая часть Украинцев, Белорусов, и даже Латышей, заметьте, добровольно, переселили на Урал, в Сибирь и на Алтай. На приере Башкирри - приехали Белорусы, поселились на 21 хуторе вблизи городка под названием Аша. Там, последователь Демидова, Балашов построил домны и выплавлял металл. Эти люди на хуторах построили добротные дома, они привезли с собой даже племенной скот, стали сеять рож, разводить коров, свиней, овец. И все это на Башкирских землях. Местное немногочисленное население большей частью и Русского языка не знало. Урожай у них был по 3-5 центнеров ржи с гектара, коровы, маленькие такие, выносливые, мало ели, спали на снегу и т,д. но и молока они давали 3-4 литра в сутки.Николай ТитовПродолжим. Так вот у Белорусов удои были по 10 литров и больше, ржи они снимали по 15-25 центнеров. Я уж не говорю о том как жили, как свадьбы проводили, как отдыхали, как работали. Многое из этого Башкиры и Марийцы переняли и сейчас это стало частью и их культуры. И это только часть того о чем можно писать и говорить.Николай ТитовОткройте Википедию и читайте, это большей частью ООН-овская информация.Альбина КолесниковаНу вот опять мы про Украину сколько можно мусолить про неё.Галина ЕмельяноваДаже в одной семье все разные. Так и страны и народы. Судьбы стран в небольшой степени зависят от народа, у народа должен быть лидер, который всё организует, который точно знает что хочет и за которым готово идти большинство. Это то что называется ролью личности в истории. В совремнном мире это Ельцин, который спихнул Горбачева, Причем главные аргументы СВОБОДА, справедливость (ваучеры). Еще раньше Гитлер, который свой культурный народ опустил до роли убийц. На той же Украине забили мозги людям что они самые - самые. И теперь нет человека-лидера, который опустил бы людей на землю. Некоторым нужна хорошая оплеуха чтобы понять кто есть кто.Комментировать
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