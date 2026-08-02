Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

126 352 подписчика

«Гоните их вон из Шенгена!»: Испания рушится под ударом смертельного миграционного цунами

«Гоните их вон из Шенгена!»: Испания рушится под ударом смертельного миграционного цунами

«Гоните их вон из Шенгена!»: Испания рушится под ударом смертельного миграционного цунами Кровавый хаос в Сеуте, трупы на побережье и ультиматум Брюсселю Константин Ольшанский Фото: ZumaTASS Евросоюз столкнулся с самым страшным миграционным кризисом за последние годы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Елена Верия
Наплыв мигрантов в Соссию - это ошибка большая... Умные - учатся на чужих ошибках, а не на своих...
Ответить
1 м.
Аркадий Цыганов
Те кто к нам лезет - ещё хуже дикари. И нужен умный человек, преданный России, а не затуло и его крыша.
Ответить
1 м.
АТ
Алексей Тарасов
Хотелось бы чтобы наши руководители и депутаты, а также продажные чинуши учли урок Испании, а если не прислушаются, то гнать таких жителей России из страны вместе с мигрантами
Ответить
1 м.