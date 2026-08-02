«Гоните их вон из Шенгена!»: Испания рушится под ударом смертельного миграционного цунами

Елена Верия Наплыв мигрантов в Соссию - это ошибка большая... Умные - учатся на чужих ошибках, а не на своих...

Аркадий Цыганов Те кто к нам лезет - ещё хуже дикари. И нужен умный человек, преданный России, а не затуло и его крыша.