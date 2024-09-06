Гений про злодейства Вот глава администрации Тайваня - молодец. У него такие интересные идеи, что я даже стала за Тайвань немного переживать, хотя каким боком тот Тайвань ко мне относится? Никаким.
Китаю нужно вернуть себе дальневосточные земли
Комментарии
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Владислав Владислав
Мы пытаемся стравить Польшу и Германию ? Мда. Настолько низкого понимания политики я еще не видел. России нужно, чтобы Германия или проглотила Польшу или, чтобы сама Германия вошла в союзное государство с Россией.
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9 час.
СЗ
Светлана Зуева
Америка никогда не заступится за тайвань-вань,им бы удержать свое,которое уже на грани.....
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6 час.
Константин Самарин
Отправить Лаю машинку для закатывания губок.
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6 час.
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