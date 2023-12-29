Российские военнослужащие поздравили с Новым годом детей Волновахского района

Военнослужащие бригады управления 29-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» в преддверии Нового года поздравили с праздником воспитанников детского сада и школьников Волновахского района Донецкой Народной Республики (ДНР).
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