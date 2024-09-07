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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Том Хендерсон: Мощная консоль PlayStation 5 Pro выйдет в ноябре В техническом плане ...

Том Хендерсон: Мощная консоль PlayStation 5 Pro выйдет в ноябре В техническом плане ...

Том Хендерсон: Мощная консоль PlayStation 5 Pro выйдет в ноябреВ техническом плане ожидается на 45% более быстрый рендеринг по сравнению со стандартной PlayStation 5, новая технология масштабирования разрешения под названием PSSR и ряд других улучшений.

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