Том Хендерсон: Мощная консоль PlayStation 5 Pro выйдет в ноябре В техническом плане ...

Том Хендерсон: Мощная консоль PlayStation 5 Pro выйдет в ноябреВ техническом плане ожидается на 45% более быстрый рендеринг по сравнению со стандартной PlayStation 5, новая технология масштабирования разрешения под названием PSSR и ряд других улучшений.
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