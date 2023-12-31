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Закон, порядок, государство

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Что ждать россиянам с 1 января 2024 года: увеличение МРОТ, призывного возраста и другое

Что ждать россиянам с 1 января 2024 года: увеличение МРОТ, призывного возраста и другое

С нового года увеличится МРОТ, призывной возраст, вступит в силу новый закон о занятости населения. Подробнее об изменениях законодательства рассказали ИА UssurMedia в центре правовой помощи "Кирпиков и партнеры" (18+).

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